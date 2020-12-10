Лондон, , 10:57 — REGNUM В игре Sea of Thieves стартовал новый ивент под названием Festival of Giving («Фестиваль дарения»). Об этом сообщалось на официальном YouTube-канале проекта 9 декабря.

В рамках события геймеры смогут выполнять ежедневные праздничные поручения и открыть новые косметические предметы. Сообщается, что «Фестиваль дарения» завершится 20 января 2021 года.

Напомним, Sea of Thieves («Море воров») — это многопользовательская приключенческая игра, посвящённая пиратской тематике. В ней геймеры могут объединиться с друзьями в команду морских путешественников.

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