Брянск, , 11:10 — REGNUM В Брянской области 10 декабря выявили рекордных 190 носителей коронавируса, что на пять больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 2662 теста. От осложнений на фоне инфекции скончались ещё пять человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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По последним данным, в Брянской области всего выявлено 18 тыс. 944 носителя коронавируса, выздоровели после лечения 16 тыс. 636 человек, в том числе 205 выписаны за минувшие сутки, скончался 161 пациент.

С начала пандемии в регионе проведено 324 тыс. 80 исследований на коронавирус.