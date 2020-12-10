Тирана, , 10:54 — REGNUM В среду, 9 декабря, в результате исследования 2620 образцов в Албании выявили ещё 752 случая заражения коронавирусом. 545 пациентов были признаны излечившимися.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 45 188 случаев заражения коронавирусом. 23 072 человека уже излечились от COVID-19. 951 пациент скончался от осложнений, вызванных COVID-19, однако граждане утверждают, что эта статистика занижена.

За прошедшие сутки в стране умерли 14 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 21 165 человек, из них более половины — 11 458 — в Тиране, при этом число активных случаев неуклонно возрастает уже два месяца. На стационарном лечении находятся 454 пациента, за последние полтора месяца это число возросло почти вдвое, что говорит о стремительном росте числа тяжелых случаев, однако в последнюю неделю оно начало постепенно уменьшаться, что может быть объяснено как снижением числа новых тяжелых случаев, так и с высокой смертностью среди пациентов. 13 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

С 15 октября в Албании действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых. В стране действует комендантский час — ограничено передвижение граждан в период с 22:00 до 6:00.

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