Тайбэй, , 10:51 — REGNUM Авторы Detention из тайваньской студии Red Candle Games работают над новой пока неанонсированной игрой. Об этом 10 декабря сообщает издание PCGamer.

https://twitter.com/redcandlegames/status/1335168034428817408

Разработчики рассказали о работе над своим новым проектом в честь премьеры сериала Detention на Netflix, который основан на одной из их предыдущих игр. Они пообещали поделиться дополнительными подробностями «в ближайшее время».

Напомним, Detention — это приключенческий ужастик с элементами выживания. В нём рассказывается о двух подростках, которые пытаются выбраться из здания школы, захваченного чудовищами.

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