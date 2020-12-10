Москва, , 10:47 — REGNUM На сегодняшний день медицинская отрасль по-прежнему испытывает серьёзные последствия пандемии коронавируса. Об этом в ходе научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием «Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства» заявил директор представительства Всемирного банка в России Рено Селигманн.

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"Последствия пандемии для медицинской отрасли по-прежнему серьёзные. Чтобы с ними справиться, лидеры медицинских организаций должны соответствовать новым требованиям. Организации, инвестирующие в инновации, быстро восстанавливаются в посткризисный период. Изменения в системе должны интегрировать различные части вокруг человека», — сказал Селигманн.

По его словам, одной из ведущих глобальных тенденций является старение населения: «В Москве стареющего населения 17%, что выше, чем по России. Это серьёзный вызов, который требует развития новых подходов. Нужно адаптировать городскую среду для здорового образа жизни, укреплять первичную медицинскую помощь для эффективного лечения и профилактики заболеваний. Эти заболевания никуда не исчезли».

Селигманн подчеркнул, что в ближайшие годы финансовое давление на систему здравоохранения усилится: «Это потребует расстановки приоритетов и баланса инициатив. Нужно повысить устойчивость финансирования здравоохранения, сохранить способность оказывать медпомощь и основные услуги».