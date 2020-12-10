Новосибирск, , 10:43 — REGNUM Во всех регионах Сибирского федерального округа, за исключением Тувы, в январе — сентябре 2020 года наблюдался спад рождаемости. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Сведения о рождаемости Новосибирскстат

«В январе — сентябре 2020 года число родившихся в округе составило 127,1 тыс. младенцев, что на 5,7% меньше, чем в январе — сентябре 2019 года, — уточняет региональный орган статистики. — Наибольшее снижение числа новорождённых зафиксировано в Омской области (на 8,6%)».

Отметим, что, по данным Новосибирскстата, за девять месяцев текущего года в Сибири зарегистрировано более 70 тыс. браков, что на 17,7% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

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