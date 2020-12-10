Москва, , 10:44 — REGNUM Жителям Москвы предложили поделиться своим мнением относительно развития волонтёрского движения в столице. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Голосование относительно будущего столичного волонтёрства запущено на портале «Активный гражданин». В рамках него задаётся два вопроса. В первом респонденты должны определить важнейшие направления развития добровольческой деятельности. На выбор участникам предоставили такие направления волонтерства, как социальное, патриотическое, культурное, событийное, спортивное, донорство, медицина и здравоохранение, медиаволонтерство.

Второй вопрос сводится к тому, какие каналы публикации информации о добровольческой деятельности, по мнению жителей столицы, являются наиболее эффективными, востребованными и необходимыми. Среди вариантов — портал mos.ru, телевидение, радио, печатные СМИ, социальные сети, СМС-уведомления и сообщения в мессенджерах. В каждом из двух предложенных вопросов можно выбрать до четырех вариантов ответа, а также предложить свой.

«Приглашаем москвичей поделиться своим мнением о приоритетных направлениях добровольчества, а также выбрать самые удобные каналы информирования о городских волонтерских программах», — отметила Сегунина.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти 10 тысяч московских фирм воспользовались льготным кредитованием