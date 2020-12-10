Псков, , 10:44 — REGNUM В Псковской области, в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, нашли новый очаг коронавируса. COVID-19 выявлен у 12 человек. Об этом 10 декабря сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

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По его словам, в настоящий момент проводятся необходимые противоэпидемиологические мероприятия.

«Болеть никто не хочет, тем более на новогодние праздники. Все правила профилактики хорошо известны. Но всё равно по итогу рейдов выявляются факты нарушения», — отметил Ведерников.

Таким образом всего в Псковской области на 10 декабря выявлены шесть очагов: региональное отделение Центрального Банка в Пскове, Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов, Болгатовский психоневрологический интернат, Великолукский медицинский колледж и хирургическое отделение Порховской межрайонной больницы, а также монастырь.

Глава региона также уточнил, что за прошедшие сутки в регионе было выявлено 297 новых инфицированных, что на 26 случаев больше, чем сутками ранее. Вместе с тем в Псковской области выписались по выздоровлению 68 пациентов.

Всего с начала пандемии в Псковской области выявлено 15 615 зараженных, из них 7557 выздоровели, 80 человек умерли, в том числе один — за последние сутки. Продолжают лечение 7979 пациентов.

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