Оренбург, , 10:37 — REGNUM В Оренбургской области полиция за десять месяцев 2020 года из незаконного оборота изъяла более 130 кг наркотических средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

В январе-октябре правоохранители выявили свыше 3 тысяч наркопреступлений, пресекли два факта контрабанды наркотических средств и сильнодействующих веществ на территорию России, ликвидировано пять подпольных лабораторий по производству синтетические наркотики.

К уголовной ответственности привлечены более 1 тыс. человек, в том числе 40 человек за совершение накропреступлений в составе организованной преступной группы.

Специализированным подразделением по противодействию наркоугрозе в сети Интернет и борьбе с незаконным оборотом синтетических наркотиков с начала 2020 года выявлено 1394 накропреступления в сфере информационно-коммуникационных технологий против 1186 фактов в 2019 году.