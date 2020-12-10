Санкт-Петербург, , 10:38 — REGNUM Уходящий с Северо-Запада России антициклон принесет в Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области непогоду, в том числе в виде ледяного дождя и мокрого снега. Об этом 10 декабря сообщили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, ночью 11 декабря в регионах ожидается переменная облачность, днём облачная погода. Ночью без осадков, во второй половине дня небольшой снег, мокрый снег, вечером в отдельных районах гололёд.

«Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью −6… −8 гр., днём −1… −3 гр. Днём на дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться», — говорится в сообщении.

12 декабря ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный мокрый снег, в отдельных районах гололед. Днём без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток −1… −3 градуса.

«На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться», — уточнили в ведомстве.

Как отмечают в свою очередь в МЧС, погодные условия могут повлиять на дорожную обстановку, а также привести к происшествиям на акваториях и к изменению расписания воздушных судов.

Кроме этого, повышается вероятность повреждений (замыканий) на ЛЭП, ТП и линиях связи, объектов экономики, транспорта и жилого фонда, а также случаев травматизма среди населения на территории Ленинградской области, в том числе в результате падения деревьев и слабо укреплённых конструкций.

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