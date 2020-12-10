Вашингтон, , 10:27 — REGNUM Портал Screen Rant составил рейтинг сложности игр студии From Software, выполненных в духе Dark Souls. Статья была опубликована 10 декабря на сайте издания.

Шестое и последнее место в списке заняла Demon's Souls, пятое досталось первой части Dark Souls, четвёртое — Dark Souls III. На третьей позиции оказалась Sekiro, на второй — Dark Souls II. Авторы издания посчитали, что самой сложной из всех подобных игр является Bloodborne, релиз которой состоялся 24 марта 2015 года.

Напомним, первую игру Dark Souls компания From Software выпустила в сентябре 2011 года на консолях PlayStation 3 и Xbox 360. Подобные игры студии выполнены в жанре Action/RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера).

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