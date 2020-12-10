Ташлинский район, Оренбургская область, , 10:27 — REGNUM В Оренбургской области следователи завершили расследование уголовного дела о покушении на жизнь главного охотоведа Ташлинского района. Материалы направлены прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

На скамье подсудимых окажется группа браконьеров: двое жителей Ташлинского района и один житель Бузулука. По данным следствия, вечером 21 ноября 2019 года мужчины вышли на незаконную охоту. Когда главный районный охотовед пытался пресечь действия охотников, то получил огнестрельное ранение.

Как установлено следствием, один из мужчин произвел прицельный выстрел из охотничьего гладкоствольного оружия, заряженного патронами с картечью, в главного охотоведа отдела в области объектов животного мира по Ташлинскому району ГБУ «Оренбургохотводбиоресурс». Полагая, что совершенно убийство, браконьеры скрылись с места происшествия. Охотвед получил ранение шеи, ему своевременно оказали медпомощь.

Основному 34-летнему фигуранту уголовного дела инкриминировано совершение преступлений по части 3 статьи 30 п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности»), части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота группой лиц, совершенная с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства»). Другие фигуранты обвиняются в незаконной охоте.