, 10:23 — REGNUM После прививки от коронавирусной инфекции, сделанной вакциной «Спутник V», в организме может выработаться уровень антител, в четыре раза превышающий норму. Об этом свидетельствуют рассказы пациентов, прошедших вакцинацию от COVID-19 препаратом, разработанным НИЦ имени Гамалеи.

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Так, у одного из вакцинированных, с которым пообщался корреспондент РИА Новости, результаты анализов показали, что уровень антител IgG составил 40,74 единицы на миллилитр при норме 10,00 или меньше.

Отмечается, что вакцину «Спутник V» привитые получили не в рамках пострегистрационных исследований, поэтому введение плацебо исключено. Тесты на антитела они сдавали через три недели после второй вакцинации.

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При этом у других вакцинированных результаты были немного ниже: у одного — 20,00 на миллилитр, у другого — 14,60 единицы на миллилитр.

Ещё двое вакцинированных рассказали, что узнали об антителах с помощью других тестов, у одного из них уровень антител составил 15 при норме 1,1, у другого — 17,57 при норме 0,8.

Как пояснила в беседе с изданием руководитель направления лабораторной медицины и продвижения лабораторных услуг ОМДиЭ ЦНИИ эпидемиологии Елена Тиванова, самый большой минус заключается в отсутствии единых стандартов, которые не позволяют сравнивать между собой результаты, полученные на разных тест-системах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что коронавирусом заболели всего менее 0,5% добровольцев, привитых двумя компонентами вакцины от COVID-19 «Спутник V». По его словам, «это очень положительные цифры для профилактической эффективности любой вакцины».

Напомним, вакцина от COVID-19, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России, была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года и стала первым подобным препаратом в мире. Она получила название «Спутник V».