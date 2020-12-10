Ташкент, , 10:23 — REGNUM В Ташкенте закрыли еще два распределительных центра для пациентов с коронавирусом, сообщили 10 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Два павильона «Узэкспоцентра» и спорткомплекс «Универсал» были переоборудованы в помещения для пациентов с COVID-19. Решение о закрытии центров принято с учетом стабилизации ситуации с коронавирусом в Ташкенте.

Оставшихся в этих центрах пациентов переведут в инфекционные больницы Зангиатинского района Ташкентской области. Все медицинские работники вернутся на свои прежние места работы.

Отметим, по состоянию на 10 декабря в Узбекистане выявили 74 498 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 71 740 человек, скончались 611 пациентов.

Читайте также: Узбекистан готовится ко второй волне коронавируса