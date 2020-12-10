Южно-Сахалинск, , 10:23 — REGNUM На Сахалине от COVID-19 скончался ещё один человек. Общее количество летальных исходов пациентов с коронавирусом достигло 11, об этом в своём телеграм-канале написал губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

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На Сахалине долгое время с момента начала пандемии не регистрировались смерти пациентов от COVID-19. О первом летальном исходе стало известно 19 октября.

В четверг, 10 ноября, от COVID-19 на Сахалине умер мужчина 1954 года рождения. Сообщается, что у него было сердечно-сосудистое заболевание.

За последние 24 часа в области выявили 139 случаев заражения коронавирусом. С начала недели число новых носителей коронавирусом ежесуточно фиксируется практически на одном уровне — на 8 ноября — 135, на 7 ноября — 138 случаев. За сутки были выписаны с выздоровлением 139 человек. За весь период пандемии на Сахалине заражение коронавирусом подтвердилось у 12 682 человек, справились с болезнью 9484 жителя. Ещё 3188 пациентов проходят лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, в соцсетях приморцы активно обсуждают заседание совета при полномочном представителе президента в ДФО Юрии Трутневе, который проходит во Владивостоке 10 декабря. В зале заседания очень много чиновников, руководителей структур и различных ведомств. Присутствуют и губернаторы дальневосточных регионов. Приморцы отметили, что практически все сидят без средств индивидуальной защиты, не соблюдают социальную дистанцию.