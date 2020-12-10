Найроби, , 10:24 — REGNUM Жители Кении испытали больше финансового и эмоционального стресса в связи с пандемией коронавируса по сравнению с другими африканскими странами. Об этом сообщает газета The Star со ссылкой на опрос Geopoll.

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Респонденты из Кении сообщили о наиболее массовом сокращении доходов и увеличении уровня бедности, чем респонденты из шести других африканских стран, опрошенных в ноябре.

Опрос был проведён в Кении, Нигерии, Кот-Д'Ивуаре, ДР Конго, Мозамбике и ЮАР.

По данным опроса, 43% из 3000 кенийских респондентов сообщили о том, что их эмоциональное благополучие ухудшилось в течение 2020 года.

Три четверти респондентов в Найроби заявили, что их эмоциональное здоровье ухудшилось по сравнению с прошлым годом, причем большинство из них назвали основной причиной всплеск финансового давления.

В то время как доходы упали почти везде, как в период с марта по июнь, так и еще больше с июня, больше людей пострадало от серьезного сокращения доходов в Кении, чем в других странах.

Около 52% респондентов во всех шести странах сообщили о значительном падении доходов с июня, в то время как в Кении это число составило 64%.

«Только в Кении ввели обширные ограничительные меры на протяжении всего периода, уже восемь месяцев в стране введён комендантский час и наблюдается экономический спад, который также вызвал ухудшение эмоционального благополучия респондентов», — сказала Роксана Эллиот, вице-президент по маркетингу GeoPoll.