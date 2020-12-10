Москва, , 10:19 — REGNUM В более чем 120 странах мира наблюдаются сбои в предоставлении медицинских услуг. Об этом в ходе научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием «Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства» заявила специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

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"Важно посмотреть, какие выводы ВОЗ имеет по системам здравоохранения, как эти системы ответили. Для этого ВОЗ сделала оценку услуг здравоохранения в период пандемии. Более чем 120 стран сообщили о сбоях в предоставлении медицинских услуг. Если система ориентировалась на ответ к большому спросу пациентов из-за COVID-19, одновременно пострадала и другая часть здравоохранения — амбулаторная и стационарная помощь. Отмена популяционного скрининга, затруднение доступа в медучреждение, затруднение в передвижении на общественном транспорте», — сказала Вуйнович.

По её словам, в Европе, кроме экстренной хирургии и экстренной медпомощи, пострадали все сферы, а особенно такие, как стоматология и планирование семьи: «Были сделаны также опросники населения, и результаты ещё будут изучены. Мы находимся 10 месяцев внутри пандемии и ситуации, угрожающей ситуации в мире. Надо собрать весь опыт, чтобы далее адаптировать и принимать управленческие решения, которые помогут оказывать медицинские услуги населению».

Вуйнович подчеркнула, что пандемия — огромный вызов системам здравоохранения во всём мире: «Медицинские системы были адаптированы для других вызовов, когда мы думали, что эпидемии больше не встретятся».