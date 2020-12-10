Волгоград, 10 декабря 2020, 10:37 — REGNUM Старт массовой добровольной вакцинации от COVID-19 дал 10 декабря губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Первые прививки сделают медикам и работникам социальной сферы, сообщает пресс-служба администрации региона.
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Власти утвердили план проведения прививочной кампании. В медучреждения закупили спецоборудование и определены маршруты перевозки вакцины, развёрнуты прививочные центры. Списки первых добровольцев составлены.
Добровольцев вакцинируют отечественным препаратом «Спутник V».
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