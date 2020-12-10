Волгоград, , 10:37 — REGNUM Старт массовой добровольной вакцинации от COVID-19 дал 10 декабря губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Первые прививки сделают медикам и работникам социальной сферы, сообщает пресс-служба администрации региона.

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Власти утвердили план проведения прививочной кампании. В медучреждения закупили спецоборудование и определены маршруты перевозки вакцины, развёрнуты прививочные центры. Списки первых добровольцев составлены.

«В рамках исполнения поручения президента РФ в Волгоградскую область поступила первая партия вакцины от коронавирусной инфекции. Дальнейшее поступление вакцины будет осуществляться партиями в соответствии с графиком, утверждённым министерством здравоохранения РФ. В соответствии с планом проведения иммунизации, на первом этапе вакцинируются медицинские работники, работники образования и социальной сферы. Обращаю ваше внимание, что вакцинация должна происходить исключительно на добровольной основе. Поручаю областному комитету здравоохранения приступить к плановой вакцинации жителей от коронавирусной инфекции», — сказал Андрей Бочаров.

Добровольцев вакцинируют отечественным препаратом «Спутник V».

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