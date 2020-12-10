Санкт-Петербург, , 10:17 — REGNUM В Петербурге нарастили объемы тестирования на коронавирус почти на 25%. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает городской оперативный штаб.

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За последние сутки в Петербурге обследовали на наличие вируса 44 588 человек. Это примерно на 9 тыс. тестов больше, чем было сделано днем ранее.

Под медицинским наблюдением находятся 1937 человек, из них 50 — в обсерваторе, 371 — на самоизоляции, а 1516 — контактные лица.

В справочную службу по теме коронавируса обратились 1973 человека, волонтеры с 5 октября выполнили 2473 заявки от граждан на изоляции. Свою заявку каждый может оставить на горячей линии 8−800−200−34−11.

Кроме того, с начала октября 42 417 человек получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.

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