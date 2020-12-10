Мальмё, Швеция, , 10:15 — REGNUM В Steam состоялся релиз демоверсии игры Little Nightmares 2. Об этом 9 декабря сообщалось на официальной странице проекта в сервисе.

В демоверсии геймерам будет доступен один из первых уровней проекта. В нём нужно будет управлять мальчиком по имени Моно и встретиться с главной героиней первой части Шестой.

Напомним, полноценный релиз Little Nightmares 2 ожидается 11 февраля 2020 года. Игра будет доступна на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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