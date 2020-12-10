Новосибирск, , 10:08 — REGNUM В Сибирском федеральном округе в январе — сентябре 2020 года было зарегистрировано более 70 тыс. браков. Это на 17,7% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Об этом сообщает Новосибирскстат.

В то же время за девять месяцев текущего года в Сибири зарегистрировано 51,5 тыс. разводов — на 11,3% меньше, чем в январе — сентябре 2019 года.

«Наибольшее число разводов на 100 браков зафиксировано в Хакасии и Алтайском крае — 81, наименьшее число в Туве — 34», — уточняет региональный орган статистики.

Число зарегистрированных браков в Сибирском федеральном округе составило 71 152, разводов — 51 538, число разводов на 100 браков — 72.