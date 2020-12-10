Махачкала, , 10:04 — REGNUM Двум улицам в поселке Ленинкент города Махачкалы присвоены имена героев Советского Союза. Теперь улица Придорожная вторая носит имя Василия Бовта, а Придорожная четвертая названа в честь Виктора Гражданкина, сообщили в пресс-службе регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Дагестане.

Переименование улиц было инициировано активистами ОНФ в рамках проекта «Улица Героя». Торжественная церемония по присвоению улицам новых официальных названий состоялась накануне, 9 декабря, в День героев Отечества.

«На устах у каждого, кто будет проходить по этим улицам, будут жить имена героев. <…> И конечно же сама улица должна соответствовать своему названию и выглядеть подобающе. Этот вопрос мы возьмем под свой контроль и будем добиваться, чтобы обе улицы были благоустроены», — сказал в ходе церемонии сопредседатель дагестанского штаба ОНФ Джамбулат Магомедов.

Он также отметил, что ОНФ планирует расширять географию проекта. Общественники будут добиваться того, чтобы имена героев были присвоены не только улицам, но и паркам, скверам.