Токио, , 10:01 — REGNUM Суммарные продажи игры One Piece: Pirate Warriors 4 превысили один миллион копий. Об этом 10 декабря сообщает издание Gematsu.

Помимо этого, разработчики рассказали, что новым дополнительным персонажем игры станет Кодзуки Одэн. Он появится в Pirate Warriors 4 зимой 2021 года вместе с Кин'эмоном и Окику.

Напомним, One Piece: Pirate Warriors 4 — это экшен-игра по мотивам популярного одноимённого аниме-сериала. Её релиз состоялся в марте 2020 года.

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