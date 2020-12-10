Качканар, Свердловская область, , 10:04 — REGNUM Члены буддистской общины «Шедруб Линг» написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Текст обращения размещён в группе общины в социальной сети «ВКонтакте».

Представители общины, которая ранее отказалась съезжать с горы Качканар, попросили разрешить пускать туристов в общепраздничные дни, закрепить за монастырём на горе статус религиозного сооружения, а также дать буддистам возможность дежурить в монастыре.

«Для бесконфликтного соседства «Шедруб Линга» и ЕВРАЗ КГОК нет неразрешимых препятствий», — считают буддисты.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт между буддистами и горнодобытчиками длится долгие годы. Сторонам удалось заключить соглашение о переезде общины, но позже буддисты заявили о расторжении договора.

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