Стокгольм, , 10:04 — REGNUM В настоящее время в Стокгольмском регионе заполнены 95% отделений интенсивной терапии. Из 159 отделений интенсивной терапии в столице Швеции разместить пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 можно только в восьми больницах. Об этом со ссылкой на информацию столичного департамента здравоохранения сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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По данным журналистов, ситуация с коечным фондом в Стокгольме настолько напряженная, что в одном из медицинских учреждений в реанимации находятся сразу 89 пациентов с диагнозом COVID-19. Сейчас власти в экстренном режиме развертывают дополнительные коечные места для пациентов с COVID-19.

Отметим, что по данным газет Expressen, Dagens Nyheter и телеканала SVT, коечный фонд Стокгольма для «тяжелых» пациентов с COVID-19 занят на 99%.

Комментируя сложившуюся ситуацию, директор департамента здравоохранения Стокгольмского региона Бьорн Эрикссон отметил, что сейчас посещать места массового скопления, ходить после работы за рождественскими покупками или встречаться с друзьями за пределами своего дома просто неприемлемо.

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