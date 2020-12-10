Магадан, Магаданская область, , 10:02 — REGNUM Первая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» поступила в Магаданскую область. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

«В Магаданской области первая партия вакцины «Спутник V» поступила на склады II уровня ОГАУ «Магаданфармация». Здесь созданы все условия для хранения этого препарата», — говорится в сообщении.

Также указывается, что затем препарат поступит в МОГБУЗ «Поликлиника №1» для использования и, согласно решению правительства и минздрава области, им будут в первую очередь привиты медики медики лечебных учреждений.

Кроме того, уточняется, что затем будут привиты лица из других групп риска: педагоги, социальные работники, работники транспорта, ЖКХ, общепита, торговли, силовых структур, а также хронические больные и люди с онкологическими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на 9 декабря в Магаданской области было выявлено в общей сложности 6088 носителей коронавируса при 56 скончавшихся от COVID-19.