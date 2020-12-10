Санкт-Петербург, , 10:15 — REGNUM Роспотребнадзор считает ограничительные меры, введенные правительством Санкт-Петербурга для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, соответствующими характеру сложившейся ситуации.

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"Они абсолютно адекватны сегодняшней ситуации. Главное, чтобы принятые решения четко соблюдались и контроль за ними был неукоснительным», — сказала глава ведомства Анна Попова.

По мнению руководителя Роспотребнадзора, ситуация в Петербурге сегодня управляемая, уровень заболеваемости стабилизирован, «но необходимо, чтобы в дальнейшем он снижался». «Для этого все меры и разработаны», — отметила Анна Попова.

По мнению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который провел встречу с главной Роспотребнадзора, «если бы своевременно не были приняты соответствующие меры, у нас были бы совершенно другие показатели».

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Как сообщало ИА REGNUM, с 4 декабря в Петербурге закрыты аквапарки и океанариумы, все развлекательные заведения в торговых центрах, запрещен доступ детей до 16 лет в театры и на концерты. Наполняемость концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах ограничена 25% зрительских мест.

С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время. С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью. Фуд-корты, фуд-плейсы в торговых центрах останутся закрыты.

С 30 декабря по 10 января запрещается: доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты; проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек; доступ посетителей в Ленинградский зоопарк; перевозки пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам.

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