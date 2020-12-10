Москва, , 09:54 — REGNUM Внедорожник Lexus LX 570 возглавил список самых угоняемых автомобилей в России по итогам января — октября 2020 года. Об этом сообщается в исследовании страховой компании «Согласие».

Частота угонов Lexus LX 570 равна 2,9%. На втором месте в рейтинге самых угоняемых в России машин расположился бизнес-седан KIA Optima, процент угоняемости которого составляет 0,7%. Замыкает тройку лидеров кроссовер Toyota Highlander. Частота угонов этой модели чуть меньше, чем у KIA Optima — 0,6%.

Замыкают пятерку лидеров внедорожник Toyota Land Cruiser 200 и седан KIA Rio, частота угонов которых составляет 0,5%.

Напомним, по итогам 2019 года самой угоняемой машиной в Москве оказался бизнес-седан Toyota Camry.

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