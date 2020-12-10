Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Испытание прототипа ракеты для полетов на Марс Starship прошли успешно, несмотря на взрыв при посадке. Об этом написал глава компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter.

«Южный Техас, спасибо за поддержку. Вы — ворота на Марс», — написал Маск. Он пояснил, что давление в топливном отсеке было слишком низким во время посадки. Это сказалось на высокой скорости приземления и последующем взрыве.

«Но мы получили все необходимые данные! Поздравляем команду SpaceX», — написал изобретатель. По его словам, ракета выполнила успешный подъем, произошло успешное переключение на ведущие баки и выполнен точный контроль закрылков до места посадки.

«Марс, мы идем!» — написал Маск.

Отметим, конструктивной особенностью многоразовой ракеты Starship является планирование в горизонтальном положении при помощи специального оперения.

Два нижних и два головных стабилизатора позволяют ракете спускаться к поверхности, а при посадке ракета должна перевернуться в вертикальное положение.

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