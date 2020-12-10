Киев, , 09:51 — REGNUM За истекшие сутки на Украине был выявлен 13 371 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 10 декабря свидетельствуют данные на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 858 714.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 266 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов стало составлять 14 470.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в стране от нового заболевания вылечился 465 021 человек.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине было выявлено 12 585 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.