Москва, , 09:47 — REGNUM Для жителей Москвы с 10 декабря стали доступны новые способы записи на вакцинацию против COVID-19, сообщается на портале мэра столицы.

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Если ранее записаться на прививку от COVID-19 можно было только на портале mos.ru или emias.info. то теперь это можно сделать в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО».

Также москвичи могут прийти в поликлиники и записаться через информационные киоски или по телефонам, опубликованных на mos.ru. Прививочные кабинеты работают ежедневно с 08:00 до 20:00.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве открыто 70 пунктов вакцинации от COVID-19 на базе городских взрослых поликлиник.

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