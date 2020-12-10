Москва, , 09:55 — REGNUM Более 50% российских граждан стали тратить больше денег на своё здоровье. Таковы итоги опроса, проведённого страховой компанией «Росгосстрах жизнь» и медицинской компанией «Инвитро».

Так, 34,2% респондентов отметили, что в 2020 году незначительно увеличили расходы на поддержание своего здоровья по сравнению с 2019 годом. Однако 18,8% опрошенных стали тратить гораздо больше, чем раньше.

Из тех, кто в той или иной степени увеличил траты, 34% сделали это из-за желания сберечь здоровье и больше внимания уделять профилактике болезней. Как правило, люди регулярно тратят небольшие суммы денег на лекарства, витамины, медицинские осмотры и анализы.

Более половины респондентов — 51% — назвали себя в целом здоровыми. Еще 32% отметили, что имеют те или иные хронические заболевания. Незначительными недомоганиями страдают время от времени 14,4% опрошенных.

Всего было опрошено 1019 человек, проживающих во всех федеральных округах.