Ханты-Мансийск, 10 декабря 2020, 09:46 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждены 224 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 10 декабря сообщает региональный оперативный штаб.
Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 222 случая.
Основные очаги заражения в регионе на 10 декабря: Нижневартовск — 32; Сургут — 30; Ханты-Мансийск — 24; Нягань — 16; Нефтеюганск — 15.
С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 10 декабря 36 557 случаев. Излечился 32 191 человек, 454 пациента с COVID-19 скончались (на три человека более, чем днём ранее).
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе на 10 декабря составляет 1,00.