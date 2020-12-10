Чебоксары, , 10:33 — REGNUM Кабинетом министров Чувашии одобрен проект подпрограммы «Сохранение, изучение и развитие чувашского языка» государственной программы Чувашии «Развитие культуры и туризма». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Поручение о разработке программы было дано главой региона Олегом Николаевым в день чувашского языка, 25 апреля. Тогда была поставлена задача объединить в единую республиканскую программу усилия государственных органов власти и иных институтов гражданского общества по сохранению и развитию чувашского языка. Из республиканского бюджета на эти цели выделяется 28,3 млн рублей. В программу вошли мероприятия по развитию инфраструктуры реализации языковой политики, создание условий для функционирования чувашского языка в информационно-коммуникационной сфере, обеспечение методического сопровождения процессов сохранения и развития чувашского языка, создание условий для формирования ценностного отношения к языку и другие направления.

Подпрограмма рассчитана на создание условий для реализации эффективной языковой политики, обеспечивающей сохранение и развитие чувашского языка в 2021—2025 годах.

ИА REGNUM напоминает, глава Чувашии Олег Николаев предложил изменить подходы к изучению чувашского языка и культуры, чтобы информация в учебниках подавалась в более привлекательной и доступной форме.

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