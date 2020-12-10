Белгород, , 10:27 — REGNUM Третий этап тестирования волонтёров на антитела к COVID-19 стартовал в Белгородской области, сообщает региональный оперативный штаб. Медики выяснили, что пока коллективный иммунитет растёт.

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В испытаниях участвуют одни и те же волонтёры, исследования разбиты на три этапа. По словам главы белгородского Роспотребнадзора Елены Оглезневой, на первом этапе тестирования собрали 3,2 тысячи сывороток, на втором часть добровольцев «отсеяли» и набрали 2,8 тысячи.

«При первичном исследовании коллективный иммунитет был обнаружен у 8% волонтёров, при вторичном — у 26% уже были антитела. Специалисты смотрят на изменения инфекционного иммунитета. По итогам исследования Федеральная служба Роспотребнадзора представит аналитические данные по регионам», — уточнила Елена Оглезнева.

Всего в тестирование волонтёров на антитела к коронавирусу участвуют 26 регионов России.