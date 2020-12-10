Пермь, , 09:37 — REGNUM Несмотря на непростую экономическую ситуацию, Пермь одной из первых в России смогла в полной мере реализовать новую транспортную модель, сообщает пресс-служба мэрии.

Предпосылками к реформе стал ряд факторов: «стареющий» подвижной состав, недостаточная культура и качество обслуживания пассажиров, несбалансированная маршрутная сеть, разные экономические условия перевозчиков в центре города и в отдалённых районах. Всё это негативным образом отразилось на уровне пассажиропотока.

«Пермь стала вторым городом в России, в котором была реализована крупномасштабная реформа пассажирского транспорта. Это новая маршрутная сеть, новые взаимоотношения с перевозчиками, новая финансовая модель, новая система оплаты. Во всех городах страны в разной степени идут реформы системы транспортного обслуживания населения. Первый такой опыт был в Твери. В Перми изменения стали самыми масштабными. Я считаю, что цель можно считать достигнутой», — сказал директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов.

В рамках транспортной реформы в муниципалитете существенно изменился подвижной состав на маршрутной сети. Средний возраст автобусов составил три года — это более 490 современных автобусов выпуска 2019−2020 годов. Средний экологический класс — 4,8. Доля низкопольных автобусов выросла до 92%. Внедрена безналичная оплата проезда и новая маршрутная сеть. Новые долгосрочные контракты предполагают ответственность перевозчиков за качество предоставляемой услуги. Нарушения предполагают применение штрафных санкций. За десять месяцев 2020 года с перевозчиков-нарушителей взыскано более 9 млн рублей.

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