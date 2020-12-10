Нью-Дели, , 09:41 — REGNUM В индийский город Элуру, в котором от неизвестного заболевания пострадали, согласно последним данным, 593 человека, прибыли эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом 10 декабря сообщает местный телеканал Times Now.

При этом ранее стало известно, что для установления причин неизвестного заболевания в Элуру были также направлены специалисты из Национального института питания, Института химической технологии и Всеиндийского института медицинских наук, которые берут образцы крови, мочи заболевших, и ведут изучение продуктов питания и проб воды.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в Элуру 6 декабря и у заболевших в числе симптомов наблюдались: приступы эпилепсии в течение нескольких минут, внезапные обмороки, потеря памяти в течение трех-пяти минут, головная боль и боль в спине.