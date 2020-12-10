Махачкала, , 09:35 — REGNUM Административное дело возбуждено в связи с массовой гибелью тюленей, обнаруженных на побережье Каспийского моря в Дагестане. Причину произошедшего устанавливают ученые, сообщили 10 декабря в пресс-службе Северо-Кавказского территориального управления (СКТУ) Росрыболовства.

По данным ведомства, в период с 5 по 7 декабря на пляжах Махачкалы были обнаружены тела 17 мертвых тюленей. Еще более 20 трупов тюленей были найдены 8 декабря инспекторами СКТУ Росрыболовства на берегу в Карабудахкентском районе Дагестана. Следов удушения рыболовецкими сетями на тушах при предварительном осмотре специалисты не обнаружили.

«Что послужило причиной гибели животных, предстоит выяснить. Для этого СКТУ Росрыболовства назначило административное расследование. Привлечены специалисты науки», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной гибели тюленей могли стать инфекционные заболевания вирусного или бактериального происхождения. Не исключают специалисты и возможность внешнего воздействия.

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