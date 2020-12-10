Челябинск, , 09:30 — REGNUM В Челябинске идёт проверка перевозчика, в маршрутном автобусе которого произошёл пожар. Она внеплановая, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл 5 декабря. У дома №61 на проспекте Ленина загорелся автобус «ПАЗ 32 054», который вёз пассажиров по маршруту № 22.

Свидетельство владельцу автобуса на право перевозок по этому маршруту было выдано в сентябре. Прокуратура потребовала от полиции провести проверку по факту возгорания.

Также проверяют перевозчика, машина «ГАЗ» которого загорелась 8 декабря. Отметим, что в момент инцидента она не находилась на маршруте. Водитель направлялся по личным делам и в передней части маршрутки произошло возгорание.