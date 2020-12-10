Москва, , 09:31 — REGNUM На сегодняшний день в России 108 школ перешли на режим карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом 10 декабря сообщается в Telegram-канале российского Минпросвещения «Большая перемена РФ».

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«Всего в 108 школе в 34 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией», — говорится в сообщении.

Также указывается, что данное число составляет 0,27% от всех российских школ. Кроме того, в данных ведомства указывается, что в настоящее время число закрытых в результате пандемии классов составляет 1,13% от их суммарного количества.

Как передавало ИА REGNUM, 9 декабря вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что ряд школьных классов в регионе продолжит находиться на дистанционном режиме.