Екатеринбург, , 09:29 — REGNUM Новогодняя ёлка в центре Екатеринбурга оказалась одной из самых дорогих в стране, сообщил блогер-урбанист Илья Варламов в своём блоге.

Металлическая ёлка за 5 млн рублей вошла в составленный Варламовым рейтинг самых дорогих новогодних деревьев, устанавливаемых муниципалитетами. В лидерах — Красноярск, Санкт-Петербург и Уфа, а в Новосибирске, Екатеринбурге и Пскове установят ёлки за 5 млн рублей.

«Металлический каркас намного дороже елочки из леса», — написал блогер. Если бы чиновники хотели сэкономить, они бы «покупали ёлку в ближайшем совхозе», уверен урбанист.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге построят ледовый городок и установят новогоднюю ель, однако массовых мероприятий в центре города не будет.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Екатеринбурга призвал горожан провести новогодние праздники дома