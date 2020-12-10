Новосибирск, , 09:23 — REGNUM Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска временно приостановило приём граждан и документов. Причина — распространение коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

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Приём приостановлен «до улучшения эпидемиологической обстановки».

Уточняется, что меры предприняты «в соответствии с требованиями по соблюдению профилактических мер сотрудниками мэрии города Новосибирска, утверждёнными оперативным штабом по профилактике коронавирусной инфекции».

Отметим, что, по данным оперативного штаба на утро сегодня, 10 декабря, в Новосибирской области выявлено 24 457 случаев заражения коронавирусом (+170 за сутки).