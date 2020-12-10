Москва, , 09:22 — REGNUM За последние сутки в Москве выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции 5820 человек. Об этом 10 декабря сообщили в оперативном штабе столицы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

"Ещё 5820 пациентов вылечились от коронавируса в Москве», — говорится в информации.

Это на 74 пациента больше, чем сутками ранее, когда выписали 5746 человек.

Всего, по данным оперштаба, с начала пандемии в Москве справились с SARS-CoV-2 около 513 тыс. человек.