Пермь, , 09:22 — REGNUM В Перми под арест отправлен автобус нелегального перевозчика. После аннулирования свидетельства на право осуществления перевозки пассажиров перевозчик работал незаконно, сообщает пресс-служба мэрии.

Как выяснилось, с сентября 2020 года не имея лицензии, перевозчик запускал автобусный маршрут 3 т «10-й микрорайон — Центральный рынок». Причиной аннулирования свидетельства стали нарушения расписания и периодическое невыполнения рейсов.

В отношении перевозчика возбудили административное производство. Если арестованная машина снова окажется на дороге до принятия решения судом, то перевозчик может попасть под уголовное преследование.

В городской администрации подчеркнули, что нелегальный маршрут 3 т полностью дублирует существующий автобусный маршрут №53 «Центральный рынок — 10-й микрорайон». Его обслуживают 19 автобусов большого класса, с 1 января 2021 года восемь из них будут заменены на новые.