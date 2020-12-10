Москва, , 09:24 — REGNUM Депутат Государственной думы Анатолий Выборный («Единая Россия») обратился к министру строительства Иреку Файзуллину с предложением продлить на 2021 год мораторий по уплате пеней и штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКХ и взносов на капитальный ремонт.

«По некоторым оценкам, более миллиона предприятий малого и среднего бизнеса закрылись к августу 2020-го. Помощь нужна не только предпринимателям, но и тем, кто на них работал», — цитируют депутата «Известия».

В свою очередь в Минстрое заявили, что вопрос о продлении моратория уже обсуждается как одна из вынужденных мер, направленных на защиту граждан, которые из-за пандемии коронавируса оказались неплательщиками.

Отметим, по данным Федеральной службы судебных приставов, за 2020 год количество должников в России увеличилось на 20%, превысив четыре миллиона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил премьер-министру Михаилу Мишустину продлить мораторий на взыскание долгов по ЖКХ и после 1 января 2021 года.

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