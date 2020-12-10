Москва, , 09:20 — REGNUM Обвиняемый в злоупотреблении служебными полномочиями и присвоении денежных средств экстрадирован в Россию из Египта. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба МВД РФ.

«Сегодня в Москву в сопровождении сотрудников российского Бюро Интерпола и ФСИН России доставлен Артур Оганов, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 201 УК РФ», — приводит пресс-служба слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Также указывается, что, по версии следствия, являющийся гендиректором компании злоумышленник заключил соглашение с банком о кредите для рефинансирования долгов, получив который он вывел при помощи фиктивных договоров займа более 300 млн рублей.

Кроме того, отмечается, что обвиняемый был объявлен в международный розыск в 2018 году и уточняется, что экстрадиция состоялась в столичном аэропорту Шереметьево.

Как сообщало, 9 декабря стало известно, что правоохранительные органы задержали в различных странах более 20 тыс. человек, замешанных в интернет-мошенничестве.