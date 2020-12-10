Козельск, Калужская область, 10 декабря 2020, 11:16 — REGNUM В Козельском районе создана новая зона особо охраняемой природной территории регионального значения — «Засечный лес», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.
Обследование данной территории в 520 га проводилось в рамках проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология». Были выявлены более 70 видов фауны и 160 видов флоры. В Красную книгу Калужской области занесены семь растений, произрастающих в лесу: многорядник Брауна, лунник оживающий, борец северный, хохлатка Маршалла, зубянка пятилисточковая, печеночница благородная и клен равнинный.
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