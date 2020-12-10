Ижевск, , 09:14 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 10 декабря провели 676 106 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 3318 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2560 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов утверждал, что в республике каждый день проводится около 6 тыс. тестов на коронавирус, в связи с чем он ожидает, что суточный прирост заражений коронавирусом может увеличиться до 250 случаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом семь человек. Это максимальное за сутки число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом с начала пандемии. Накануне в республике было зарегистрировано четыре летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 260 человек.

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