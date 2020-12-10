Ульяновск, , 09:16 — REGNUM Жители Ульяновской области предпочитают 31 декабря не выходить на работу и вести подготовку к новогоднему празднику дома. Об этом сообщил губернатор Сергей Морозов на своей странице в Instagram.

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Глава региона обратился с вопросом к населению: «Должно ли 31 декабря 2020 года быть выходным днем в Ульяновской области?» Большинство опрошенных, а именно 94%, одобрили такую инициативу. Сергей Морозов заявил, что полностью поддерживает ульяновцев, так как в последний день уходящего года хочется быть рядом с родными и провести его в приятных домашних хлопотах.

Глава региона призвал всех работодателей 31 декабря сделать выходным, а со своей стороны — подписал распоряжение о переносе рабочего дня на 26 декабря с установлением выходного 31 декабря.

ИА REGNUM ранее сообщало, губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел опрос среди жителей о том, нужен ли выходной 31 декабря. 93% саратовцев проголосовали в поддержку такой инициативы.

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