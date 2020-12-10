Ижевск, , 09:09 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом семь человек, сообщает региональный оперативный штаб. Это максимальное за сутки число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом с начала пандемии. Накануне в республике было зарегистрировано четыре летальных случая.

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Умерли женщины в возрасте 54, 60, 68, 73 и 85 лет, а также 36-летний и 62-летний мужчины. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 260 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным общероссийского оперативного штаба на 9 декабря, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 312 человек, из которых трое жителей республики умерли накануне.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 декабря в республике выявили 202 новых случая заражения коронавирусом, что стало новым «рекордным» показателем прироста заражений с начала пандемии. Предыдущий максимум был зарегистрирован накануне — 201 новый носитель SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 15 428 случаев.

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